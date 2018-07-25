Среда, 25 Июля 2018 13:12

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян одобрил недавнее заявление министра обороны РА Давида Тонояна о том, что Армения впредь не допустит монополизации со стороны Баку права определять время, место и масштабы эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта, и в случае очередной азербайджанской провокации может и не удержаться от соблазна применения всего своего арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику.

"Министр обороны очень правильно сделал, что выступил с подобным заявлением. Думаю, что в обязанности министра обороны входит не только делать подобные заявления, но и реализовывать их в случае необходимости",- резюмировал премьер.