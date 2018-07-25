Среда, 25 Июля 2018 13:10

АрмИнфо. Несмотря на то, что ситуация на границе стабильная, мы всегда должны ожидать войны. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Мы всегда находимся в ожидании войны, причем не только со стороны Азербайджана",- заметил он. Касаясь своих заявлений о том, что Армения впредь не допустить монополизации со стороны Баку права определять время, место и масштабы эскалации ситуации в зоне карабахского конфликта, и в случае очередной азербайджанской провокации может и не удержаться от соблазна применения всего своего арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику, Тоноян заметил: "Делая подобные заявления, я опираюсь на боевой дух и подготовленность нашей армии. То, о чем заявляют премьер и министр обороны, обязательно будут претворены в жизнь".

Говоря о ситуации на нахиджеванском участке армяно-азербайджанской границы, Тоноян сообщил, что с азербайджанской стороны продолжаются инженерные работы по укреплению своих позиций. "Однако все эти процессы находятся под полным нашим контролем",- резюмировал министр.