Среда, 25 Июля 2018 12:40

АрмИнфо. Министерство обороны Азербайджана ответило на заявление командующего Армией обороны Арцаха Левона Мнацаканяна о том, что АО НКР может нанести удар по Мингечаурской ГЭС и парализовать всю экономику АР, однако пока не видит в этом необходимости.

Как сообщают азербайджанские СМИ, Минобороны Азербайджана, в частности, напомнило, что и на территории Армении есть стратегические объекты, при бомбардировке которых "территория РА на столетия превратиться в непригодную для жизни пустыню". Согласно заявлению Минобороны АР, в распоряжении азербайджанской армии есть соответствующие для выполнения этой цели вооружения, а также средства, способные полностью обеспечить воздушную безопасность республики.