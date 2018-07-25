Среда, 25 Июля 2018 12:21

АрмИнфо. Планируется очередная встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, и нужно время, чтобы сопредседатели глубоко изучили все детали. Об этом, как сообщают азербайджанские СМИ, заявил глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедьяров.

При этом он сообщил, что достигнута договоренность о проведении встречи в сентябре текущего года в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН или же до него. "Я от имени Азербайджана выразил готовность, и сказал, что главное, чтобы переговоры были плодотворными. Что же касается встречи на высшем уровне, то армянская сторона попросила время на ознакомление с процессом переговоров>, - отметил он.