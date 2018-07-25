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 Среда, 25 Июля 2018 12:05
Наира Бадалян

Глава охраны Царукяна останется под стражей

Глава охраны Царукяна останется под стражей

АрмИнфо.  Глава охраны депутата-предпринимателя, руководителя Национального олимпийского комитета, лидера блока "Царукян" Гагика Царукяна Эдуард Бабаян останется под стражей. Апелляционный уголовный суд Армении отказал в удовлетворении ходатайства адвоката об изменении меры пресечения.

Эдуард Бабаян более 20 дней находится под арестом - с 5 июля. Ему, в частности, инкриминируется групповое жестокое избиение отца чемпиона мира по боксу среди юниоров Николая Арутюнова Вячеслава Арутюнова, преднамеренное нанесение ему тяжелого увечья, угрожающего жизни.

Отметим, что партия "Процветающая Армения" выступила с заявлением, подчеркнув, что решение Апелляционного суда является проявлением политического преследования в отношении ППА.

Напомним, что инцидент, согласно информациии следственного органа, произошел во время собрания в комплексе "Олимпаван", принадлежащем Царукяну. Вячеслав Арутюнов, в частности, выразил недовольство тем фактом, что Царукян не сдержал своего слова и не освободил от армии его сына, ставшего в 2012 года чемпионом по боксу среди юниоров. Это крайне не понравилось Царукяну, который, исходя из первоначальных показаний Арутюнова, зафиксированных Специальной следственной службой ударил его, а в последствии к процессу присоединились охранники олигарха во главе с Бабаяном. В результате Арутюнов с тяжелыми увечьями попал в больницу.

Примечательно, что уже через несколько часов потерпевший изменил свои первоначальные показания, заверив, что находится в хороших отношениях с Царукяном, что увечья получил из-за того, что поскользнулся на мокром паркете, как в знаменитом фильме: "поскользнулся, упал, очнулся - гипс". Просто в отличие от героя фильма, Арутюнов получил не закрытый, а множественные открытые переломы.  Впоследствии начальник Полиции Валерий Осипян в беседе с журналистами заявил, что не верит в историю потерпевшего с "поскользнулся, упал, очнулся - гипс".  "Вы можете сами догадаться, что стало причиной изменения его показаний",- намекнул главный полицейский, после чего Бабаян был арестован.

Примечательно и то, что следствие, несмотря на заявление ССС о причастности Царукяна к избиению, не предпринимает никаких мер в отношении последнего. 

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