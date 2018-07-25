Среда, 25 Июля 2018 12:00

АрмИнфо. Сегодня 25-го июля в службу 911 поступил сигнал о том, что в Ереване по адресу Арташисян 72 произошел взрыв и необходима помощь спасателей.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на место выехали два боевых расчета пожарных- спасателей.

Было установлено, что на заводе по производству стекол произошел взрыв, в результате которого некоторые части стен здания обрушились. По предварительным данным два гражданина были госпитализированы.