Среда, 25 Июля 2018 11:58

АрмИнфо. Специальная следственная служба (ССС) Армении никогда не сообщала, что обнаруженные в гараже генерала Манвела Григоряна автомобили состояли на балансе Армии обороны Нагорного Карабаха. Об этом говорится в распространенном ССС заявлении.

Согласно информации, в ходе предварительного следствия были получены фактические данные о том, что ряд меценатов в 2016 году, в дни апрельской войны подарили многочисленные автомобили Армии обороны Арцаха, однако их часть не дошла до адресатов, а была найдена в результате обысков на территориях, принадлежащих М. Григоряну.

"Выяснилось, что указанные автомобили были зарегистрированы на имена родственников Григоряна. Предварительное следствие продолжается", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что накануне глава оборонного ведомства Республики Арцах Левон Мнацаканян заявил, что автомобили, обнаруженные в особняке экс-руководителя Союза добровольцев "Еркрапа", генерала-лейтенанта Манвела Григоряна не принадлежали Армии обороны Арцаха. "Откуда такая уверенность, что автомобили армии оказались у Манвела Григоряна", вопросил Мнацаканян. Как указал министр, в Сети был выставлен материал о том, что благотворители из Астрахани лично передали автомобили "Еркрапа" и его молодежному крылу с тем, чтобы они пользовались ими в ходе организации сборов. "Заявляю со всей ответственностью, что все машины, подаренные Армии обороны, находятся на балансе АО", - подчеркнул он.