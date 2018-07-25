Среда, 25 Июля 2018 11:06

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

25 июля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 гематологический центр им. профессора Р.О. Еоляна (по адресу: Нерсисян 7), жилые дома 1, 3, 3А и собственные дома 10а-12а

на ул. Сундукяна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 собственные дома, прилегающие к улицам 3-7, 10, жилые дома 4-10 на ул. Даниеля Варужана, жилые дома 68/1, 68/2, 70, 84/1,

84/3, 84/4 на ул. Худякова, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)в Аване, жилые дома 2, 4 на. пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 на ул. Григора Лусаворича, жилые дома 1, 3 на ул. Ер.Кочара, жилой дом 8/1 на ул. Алека Манукяна, собственные дома 79-95 на ул. Врацян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 29 на ул. Ростоми;

11:00-15:00 2-ой переулок Нар-Доса;

11:00-17:00 жилые дома 1, 3, 3А, 10, 12А на ул. Сундукяна, абоненты (не являющиеся жильцами) по адресу: Гр. Кочара, жилые дома 9, 9А, 14, 16, 16А на ул. Манандяна, жилой дом 13 на ул. Низами, жилые дома 3А, 5 на ул. Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); в Армавирском марзе:

10:00-16:00 села Маргара, Аразап, Аргаванд и Тандзут; частично село Вардашен; в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Ерасх; частично 3-ая улица города Масис;

10:00-14:00 частично село Айгаван, село Гораван; частично улицы Касяна, Араратян, Арцаха, Чаренца, Гнуни, Арама Хачатряна, Шираза,

Шаумяна, Севака, Нар-Доса, Маштоца, Камо, Армена Базояна, Марата Хачатряна, Сазаи Никогосяна, Артака Барсегяна и Гетап в городе Веди;

10:30-16:00 частично село Джрашен;

11:00-16:00 частично села Норашен, Верин Арташат; в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 село аритап;

11:00-15:00 частично село Арени; села Елпин Чива и Ринд;

11:00-16:00 частично село Хачик; в Гегаркуникском марзе:

11:00-13:00 село Личк;

11:00-16:30 село Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие производственные территории и Малая ГЭС

"Варденик"; в Ширакском марзе:

10:00-14:00 частично восточная часть села Покр Сариар в районе Ашоцк;

10:00-16:00 квартал "Социалакан" города Маралик в районе Ани; село Шагин в районе Амасия;

11:00-17:00 села Вохчи, Меграшат, Бюракн, Камхут, Гташен, Арегнадем, пограничные заставы N 6, 7, 8, 9 и располженные на указанных

территориях станции сотовых операторов в районе Амасия; в Сюникском марзе:

10:30-12:00 села Сваранц, Тандзтап, Татев, Кашуни, Агвани, Танпавер, Нор, Арачадзор, Шурнух, Бардзраван, Воротан и прилегающие абоненты

(не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 села Акнер, Веришен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.