Вторник, 24 Июля 2018 17:40

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Греции Алексису Ципрасу в связи с пожарами, бушующими в пригородах Афин.

Как сообщает пресс-служба правитрелеьства, в телеграмме, в частности, говорится: "С глубокой скорбью я узнал о пожарах в пригородах Афин, унесших жизни десятков людей. В этот тяжелый момент я выражую свои соболезнования Вам, семьям погибших и всему дружественному народу Греции. Я желаю силы и стокойстви для преодоления последсвий данного бедствия. Пострадавшим я желаю скорейшего выздоровления". Отметим, что в пригородах Афин сразу несколько лесных пожаров перекинулось на населенные пункты. Власти страны признали, что ситуация вышла из-под контроля, в одиночку греки со стихией не справятся - и запросили помощь у других государств. На борьбу с огнем вышли и армейские подразделения. Нынешние пожары в Греции стали самым крупным бедствием такого рода за последние десять лет, причина - многомесячное отсутствие осадков в Аттике. В настоящее время они продолжают бушевать в трех районах столичной области Аттика.