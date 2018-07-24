Вторник, 24 Июля 2018 17:29

АрмИнфо. "Кэтрин-Групп" и еще 3 аффилировнные с ней компании выплатили в бюджет около 600 млн драмов, но, как оказалось, этим не отделались.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Комитета госдоходов (КГД) Армении, в занимающейся импортом тропических фруктов комании "Кэтрин-Групп" и еще в трех аффилировнных компаниях - "Максфрут", "Фрут-Уорлд", "Мелатропик", еще в мае сего года были назначены комплексные налоговые проверки, в результате чего указанные компании дополнительно уплатили в бюджет около 600 млн драмов. На основании этого по уголовному делу, расследуемому в КГД, 16-го мая было принято решение не осуществлять в отношении указанных компаний уголовное преследование, и прекратить дело на основании восполнения причиненного государству ущерба.

Между тем, в ходе дальнейших контрольных мероприятий налогового органа возникли новые основания для возложения дополнительных налоговых обязательств. Прокурором было принято решение о приостановлении решения о неосуществлении уголовного преследования и прекращении уголовного дела.

В Следственном управлении КГД принято решение о возобновлении уголовного дела, и в занимающейся импортом тропических фруктов комании <Кэтрин-Групп> и еще в трех аффилировнных компаниях - <Максфрут>, <Фрут-Уорлд>, <Мелатропик>, назначены комплексные налоговые проверки. Расследование продолжается.

Отметим, что, согласно СМИ, "Кэтрин групп" принадлежит экс-главе СПИСА и ныне депутату армянского парламента от Республиканской партии Миграну Погосяну, который не раз был замечен в публикациях об офшорных скандалах.