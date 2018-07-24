Вторник, 24 Июля 2018 17:21

АрмИнфо.В Араратской области на кладбище села Геганист обнаружен схрон оружия. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отметим, что 23-го июля 2018 года данная информация поступила в полицию города Масис Араратской области. На место сразу же выехал один боевой расчет пожарной службы МЧС, а также инженерно-саперный отряд центра координация гражданской обороны.

На месте были обнаружены одна светошумовая граната, две гранаты Ф-1, а также девять патронов. Находки были переданы начальнику саперной группы находящейся на территории воинской части N.