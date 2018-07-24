Вторник, 24 Июля 2018 17:13

АрмИнфо.Бывший начальник охраны третьего президента Армении Сержа Саргсяна Вачаган Казарян внес залог, установленный Апелляционным судом для изменения меры пресечения в размере 1 млрд драмов, и уже отпущен на свободу.

Адвокат Казаряна затруднился указать, откуда именно взялась у бывшего чиновника такая сумма, чтоб внести залог. "Могу лишь сказать, что вовсе не обязательно, чтобы эта сумма принадлежала самому Казаряну",- отметил адвокат.

Напомним, Казарян был задержан в конце июня по обвинению в незаконном обогащении, а также в представлении ложных сведений в декларации об имуществе и сокрытии подлежащих декларированию данных. Ему было предъявлено обвинение в незаконном обогащении, а также в сокрытии подлежащих декларированию данных о реальном размере денежных средств в декларации, представленной в комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц (по 314 и 310 статьями УК РА - служебный подлог и незаконное участие в предпринимательской деятельности). 28 июня он был арестован сроком на два месяца и, будучи не согласен с решением суда, обжаловал его в апелляционной инстанции.

Отметим, что в ходе обысков в квартире Казаряна на улице Терьяна было обнаружено 35 млн драмов, $1.110.400, 230.500 евро, а в гараже последнего в ходе обыска было обнаружено $2.000.Было установлено, что 25 июня со счета Казаряна в "Ардшинбанке" было обналичено $50.000, а с счета последнего в "Юнибанке" было обналичено $120.000 и 436 млн драмов. Казарян был доставлен в СНБ, и при нем было обнаружены обналиченные суммы. Всего, у Казаряна было обнаружено 460 млн драмов, $1.272.900, и 218.000 евро. -