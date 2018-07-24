Вторник, 24 Июля 2018 15:32

АрмИнфо.Случаи смерти в Армии обороны Арцаха за последнее время резко сократились. Об этом 24 июля на пресс-конференции в Степанакерте сообщил министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян.

По его словам, случаи смерти в армии сократились примерно на 40%. "Не могу назвать точные цифры, но случаи смерти сократились на 40%", - заявил министр, подчеркнув, что делается все возможное для минимизации межличностных конфликтов в армии.