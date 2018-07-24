Вторник, 24 Июля 2018 14:34

АрмИнфо. Автомобили, обнаруженные в особняке экс-руководителя Союза доборовольцев "Еркрапа", генерал-лейтенанта Манвела Григоряна, не имеют никакого отношения к Армии обороны Арцаха. Об этом заявил 24 июля журналистам глава оборонного ведомства Республики Арцах Левон Мнацаканян.

"Откуда такая уверенность, что автомобили армии оказались у Манвела Григоряна", вопросил Мнацаканян. Как указал министр, в Сети был выставлен материал о том, что благотворители из Астрахани лично передали автомобили "Еркрапа" и его молодежному крылу с тем, чтобы они пользовались ими в ходе организации сборов. "Заявляю со всей ответственностью, что все машины, подаренные Армии обороны, находятся на балансе АО", - подчеркнул он.

Левон Мнацаканян призвал дождаться решения суда, когда будут даны ответы на все вопросы.

Отметим, что сегодня решением Совета старейшин Эчмиадзина Григорян лишен звания почетного гражданина города, которым до недавнего времени руководил его сын Карен Григорян, который вместе с другими членами семьи проходит в качестве обвиняемого по делу генерала.

Напомним, что 16 июня депутат парламента Армении от РПА, генерал Манвел Григорян был задержан Службой национальной безопасности Армении. При обысках оперативники СНБ обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов, помимо этого в особняке и на даче генерала был обнаружен большой арсенал незарегистрированного оружия, вплоть до минометов, пайки для солдат, собранных школьниками. В ходе обыска особняка Манвела Григоряна было обнаружено также три автопарка с коллекциями современных дорогостоящих автомобилей, ретро автомобилей, мотоциклов и снегоходов. Был обнаружен ряд внедорожников, предусмотренных в дни четырехдневной войны для Армии обороны, и машина Скорой помощи. Сообщалось, что они были предоставлены в дар Армии обороны представителями армянской общины России, которые Григорян оформил на имена своих родственников и перевез в свой собственный автопарк. При доме отдыха депутата-республиканца есть также собственный зоопарк, где проживают тигр, медведи, страусы, есть также конный клуб. Уже 25 июня Специальная следственная служба Армении в частности сообщила: "Григоряны Карен и Манвел, вместо того, чтобы передать вверенные им автомобили марки "УАЗ" стоимостью 1.389.000 рублей РФ, эквивалентных

10.028.580 драмам РА, Армии обороны Республики Арцах, по предварительному сговору с группой лиц, путем присвоения, похитили их, складировали на территории ОАО "Ара и Айцемник", расположенного по адресу: город Эчмиадзин, улица Маштоца, номер 19 ираспоряжались ими по своему усмотрению, используя для личных нужд".