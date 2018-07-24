Вторник, 24 Июля 2018 14:17

АрмИнфо. Сыновья Никола Пашиняна и Давида Тонояна, а также все остальные новобранцы, счастливы, что служат в Арцахе. Такое мнение 24-го июля в беседе с журналистами высказал министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян.

По его словам, сыновья Никола Пашиняна и Давида Тонояна хорошо подготовлены физически и подходят к своей службе очень осознанно. Как отметил глава оборонного ведомства Арцаха, они служат в такой военной части, что, возможно, и будут выполнять задания на передовой. Однако АО Арцаха не готово озвучить эту информацию из соображений безопасности. "Ребята призваны в армию, пусть спокойно несут свою службу. Чем меньше будет вмешательства извне, тем более спокойно и плавно пройдет их служба", - отметил он.

Вместе с тем, как указал министр, в Арцахе трудно найти должностное лицо или госчиновника, чей сын не служил бы в армии. "Служили сыновья президента Арцаха, мои, главного прокурора, директора СНБ, мэров, командиров и др. В дни апрельских событий они в составе своих подразделений выполняли боевые задачи. У нас освободиться от службы можно только по медицинским показаниям", - уточнил глава АО Арцаха.

Он также заверил, что каких-либо проблем с гигиеной, продовольствием и питьевой водой в АО нет.