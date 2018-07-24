Вторник, 24 Июля 2018 14:03

АрмИнфо. Посольство Армении в Греции задействовало горячую линию для пострадавших от пожаров в Аттике и других районах граждан РА. Об этом сообщает посольство Армении в Греции. "При наличии информации о жертвах или пострадавших

просим звонить по следующим номерам: (+30) 2106831130 или (+30) 6989479827",- говорится в сообщении посольства.

По состоянию на данный момент сведений о пострадавших от пожаров в

Аттике и других районах Греции гражданах Армении нет.

Ранее сообщалось, что в пригородах Афин и в районе городка Каламос сразу несколько лесных пожаров перекинулись на населенные пункты. Спасаясь от огня, люди бегут к морю. С места ЧП приходят кадры очевидцев, на которых видны горящие дома и сотни людей с вещами у кромки воды. Власти страны признали, что ситуация вышла из-под контроля, в одиночку греки со стихией не справятся - и запросили помощь у других государств. На борьбу с огнем вышли и армейские подразделения. "Это сложный момент для Аттики, и тяжелая ночь для всей Греции, - констатировал премьер- министр Греции Алексис Ципрас, который прервал из-за пожаров свой визит. - Сейчас мы все должны быть в полной готовности, быть едины перед лицом этой беды, с которой столкнулась Аттика и вся страна".

Нынешние пожары в Греции стали самым крупным бедствием такого рода за последние десять лет, причина - многомесячное отсутствие осадков в Аттике. В настоящее время они продолжают бушевать в трех районах столичной области Аттика - в районе города Кинета (50 километров к западу от Афин), в восточной Аттике и в районе городка Каламос. Три очага зафиксированы в области Коринфия (Пелопоннес) и близ города Ханья (остров Крит).