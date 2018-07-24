Вторник, 24 Июля 2018 13:55

АрмИнфо.Министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян заявил, что определенные силы пытаются вовлечь армию в политические процессы.

"Мы получили подобные сигналы, но пресекли эти попытки", - заверил Мнацаканян на пресс-конференции в Степанакерте. "Армия является частью нашего общества, невозможно, чтобы внутриполитическая ситуация на ней никак не отражалась, но, согласно 2-ой статье Конституции, Вооруженные силы являются аполитичной структурой. Мы не имеем права состоять в общественно-политических организациях, я предупредил об этом своих подчиненных, потому что к нам поступали тревожные сигналы ", - отметил Мнацаканян.

Министр подчеркнул, что в Арцахе есть политические силы, которые пытаются привлечь в свои ряды военнослужащих, однако получают решительный отказ. "Военнослужащие всегда докладывают нам о подобных случаях, и мы каждый раз проводим соответствующую объяснительную работу",- резюмировал министр.