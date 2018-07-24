Вторник, 24 Июля 2018 13:33

АрмИнфо.Группа "Сасна црер" и организация "Учредительный парламент" намерены создать и консолидироваться в единую партию для участия в досрочных парламентских выборах в Армении. Об этом говорится в заявлении лидеров организаций Жирайра Сефиляна и Варужана Аветисяна.

Отметим, что многие члены группы "Сасна црер" пока находятся в заключении по обвинению в вооруженном захвате Полка патрульной службы Полиции Армении в июле 2016 года, во время которого погибли трое полицейских.

В состав организации "Учредительный парламент" помимо членов группы "Сасна црер" входят многие видные политические и общественные деятели.