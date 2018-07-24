Вторник, 24 Июля 2018 13:31

АрмИнфо. Азербайджан приобрел от Израиля оперативно тактические ракеты, протяженность полета которых составляет 300 км, у нас также есть подобное оружие, и мы можем повредить азербайджанские ракеты. Об этом 24 июля в Степанакерте на пресс-конференции заявил министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян.

"У нас также есть возможность парализовать экономику Азербайджана. Однако, пока я не вижу в этом необходимости", - подчеркнул министр обороны НКР, отвечая на вопрос о возможности бомбардировки Мингечаурского водохранилища.

Журналисты также поинтересовались возможностью возвращения потерянной во время четырехдневной апрельской войны позиции Леле-Тепе, на что министр заметил: "Вы придаете слишком большое значение Леле-Тепе, на его вершине не может поместиться даже одна машина. У нас также есть высоты напротив Леле-Тепе".

Мнацакянян коснулся также ситуации на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана. Он сообщил, что стянутые месяцами ранее к передовой азербайджанские силы отошли назад. При этом министр не исключил возможности новых провокаций. "Любой небольшой инцидент может вылиться в полномасштабные военные действия. Мы готовы к любому развитию событий", - заявил Мнацаканян.

По его словам, в последнее время резко сократились случаи нарушения режима перемирия. "Ситуацию можно оценить как стабильно спокойную, однако, с элементами напряжения. Такой спокойной ситуации не было давно, однако, возможно обострение ситуации с сентября по октябрь текущего года", - подчеркнул Мнацаканян, вновь напомнив о милитаристских угрозах Баку.