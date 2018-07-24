Вторник, 24 Июля 2018 12:58

АрмИнфо. Вопрос организации встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента США Доналда Трампа находится в повестке внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении сообщил посол РА в США Григор Ованнисян.

По его словам, рассматривается возможность организации встречи в сжатые сроки, а также ее повестка. Касаясь муссируемых в соцсетях мнениях о том, что в ходе своего недавнего визита в США и встреч с конгрессменами первый вице-премьер Арарат Мирзоян "просил" их организовать встречу Трампа с Пашиняном, посол заметил, что эта инициатива исходила от самих конгрессменов и является принятой практикой. "То есть, во многих случаях, конгрессмены обращаются в администрацию Белого Дома, выражая свое содействие проведению то или иной встречи главы государства. Это было одним из таких случаев",- объяснил дипломат.

Комментируя муссируемую информацию о том, что после визита Мирзояна в США Армения была исключена из числа претендентов программы "Вызовы тысячелетия", посол подчеркнул, что республика была исключена из списков претендентов еще за несколько дней до визита Мирзояна в США. "Исходя из показателей экономического роста республики, Армения была приписана к странам, имеющим средний и высокий уровень дохода, которые не проходят в программу "Вызовы тысячелетия"",- объяснил дипломат. При этом он заверил, что решение корпорации было неожиданным как для армянской стороны, так и для Госдепа.

На этом фоне посол подчеркнул, что в ходе визита первого вице-премьера Армении в США обсуждались возможности обеспечения насыщенной повестки армяно-американских отношений и без программы "Вызовы тысячелетия". "Мы в настоящее время обсуждаем эти пути с нашими американскими партнерами",- заявил он, подчеркнув, что отношения двух стран настолько насыщены и многослойны, что не стоит акцентировать внимание на одной программе. "Возможности диверсификации сотрудничества настолько велики, что мы должны работать в этом направлении",- подчеркнул Ованнисян.

Говоря о втречах армянского вице-премьера в США, посол подчеркнул, что они были нацелены на обеспечение симметричности армяно-американских отношений, чего не было на протяжении лет: "К примеру, президенты Армении принимали вице-заместителей госсекретаря США, несмотря на высокий уровень армяно-американских отношений",- резюмировал посол.