Вторник, 24 Июля 2018 12:45

АрмИнфо. Слухи об отставке главы Госслужбы контроля Давида Санасаряна не соответствуют действительности. Об этом, 23 июля в ходе Фейсбуковской пресс-конференции заявил Санасарян.

"Я подам в отставку в тот момент, когда возложу на себя еще большую ответственность. Я дал обещание, что буду делать серьезную работу и сдержу свое обещание, несмотря на сильное противодействие этому. Понимаю, что различные силы занимаются антипропагандой. Некоторым снятся плохие сны, а потом они начинают пересказывать сюжет сновидения. Желаю вам приятных снов, но даже во сне не верьте в то, что ваши мечты превратятся в реальность", - сказал Санасарян. Отметим, что накануне - 23 июля, Давид Санасарян праздновал свой день рождения.