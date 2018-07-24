Вторник, 24 Июля 2018 12:43

АрмИнфо. Тот факт, что, "несмотря на оккупацию азербайджанских территорий", Баку продолжает переговоры с Арменией, уже является большой уступкой со стороны Азербайджана.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван сообщит об уступках по карабахскому урегулированию лишь после того как это сделает Баку.

Как передает AZE.az, Хикмет Гаджиев заявил, что, в первую очередь должна быть "устранена армянская оккупация азербайджанских территорий" для достижения политического решения конфликта.