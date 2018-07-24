Вторник, 24 Июля 2018 12:36

АрмИнфо. В ходе проверок в полиции Армении, проведенных сотрудниками Специальной следственной службы, возбуждено уголовное дело по 179 статье УК РА (присвоение сумм в особо крупных размерах со стороны должностных лиц полиции).

Как сообщает пресс-служба ССС, в материалах расследования есть данные о том, что бухгалтер Иджеванского отдела охраны главного управления госохраны Полиции Армении Л.А. в период с 1-го января 2016 года по май 2018 года приписывал себе, начальникам отделов и другим сотрудникам суммы, которые значительно превышали размер месячной зарплаты последних. В результате чего сотрудники получали на 38.493.618 драмов больше.

Кроме того, Л.А. с мая по август 2018 года, выполняя обязанности бухгалтера Дилижанского отделения охраны главного управления госохраны полиции, также приписывала себе сумму, превышающую месячный размер зарплаты. В целом, данная сумма составила 4.522.448 драмов.

В ходе предварительного следствия Л.А. признался, что в Дилиджанском отделе он делал все по поручению начальника отдела и все обналиченные суммы Л.А. также передавал своему руководству.

Вся присвоенная сумма была восстановлена.