Вторник, 24 Июля 2018 12:27

АрмИнфо. Чемпионат Армении по футболу стартует 4 августа с матчей "Бананц" - "Ширак" и "ФК Лори" - "Арарат-Армения". В чемпионате принимают участие 9 клубов.

Как сообщает пресс-служба ФФА, 21-го июля на очередном заседании исполкома Футбольной федерации Армении, были утверждены расписания матчей чемпионатов Армении высшей и 1-й лиг, а также розыгрыша кубка, регламент проведения соревнований по профессиональному футболу между клубами Армении в сезоне 2018- 2019гг.

После игры "Бананц" - "Ширак" в Ереване и "ФК Лори" - "Арарат-Армения" в Ванадзоре, 5-го августа состоятся матчи "Арарат" - "Алашкерт" в Гюмри и "Пюник" - "Гандзасар-Капан" в Ереване.

Розыгрыш кубка начнется 19-го сентября, с матчей предварительного этапа. В первом туре встретятся следующие команды:"Локомотив> - <Арарат>, 20-го сентября - <Юниор Севан> - <ФК Лори>, <Ереван> - <Арарат-Армения>, <ФК Арцах> - <Ширак>.