Вторник, 24 Июля 2018 12:24

АрмИнфо. На сцене Большого театра в Москве 24-го июля Национальный Академический театра оперы и балета Армении имени Спендиаряна представит балет Арама Хачатуряна "Гаяне".

Отметим, что на балете в театре будут присутствовать первая леди Армении - супруга премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян, а также министры культуры Армении и России Лилит Макунц и Владимир Мединский.

Данный показ приурочен к 100-летнему юбилею Первой Республики, 2800-летию столицы Армении Еревана, а также к 115-летию со дня рождения великого композитора Арама Хачатуряна.

Напомним, что балет Арама Хачатуряна "Гаянэ" поставят на сцене Большого театра после почти 60-летнего перерыва, в последний раз

спектакль был поставлен в 1961 году. Отметим, что инициаторами и организаторами показа спектакля в Москве являются посольство Армении в России и Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской Апостольской церкви.