Вторник, 24 Июля 2018 11:29

АрмИнфо.Сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США собирают подписи, чтобы направить письмо президенту США Дональду Трампу с призывом встретиться с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время саммита Организации Объединенных Наций в Нью- Йорке в сентябре этого года. Об этом говорится в заявлении Армянского национального комитета Америки (ANCA), поступившем в АрмИнфо.

Данная встреча, как считают конгрессмены, может привести к расширению американо- армянского диалога и дальнейшей международной экономической интеграции Армении, а также росту двусторонней торговли и инвестиций. "Мы воодушевлены всеми новыми возможностями по укреплению сотрудничества США с новым правительством Армении и присоединяемся к нашим друзьям из Конгресса в вопросе поддержки администрации по активному укреплению наших двусторонних связей, делая акцент на устойчивое развитие взаимовыгодных экономических отношений", - заявил исполнительный директор ANCA Арам Хампарян. К приоритетам экономической политики США и Армении, как отметили в ANCA, относятся: 1) грант в области науки, техники, инженерии, искусства и математики в размере $140 млн. для общеобразовательных школ Армении; 2) современный налоговый договор для устранения двойного налогообложения и повышения финансовой прозрачности; 3) Соглашение о социальном обеспечении для защиты прибыли граждан, которые делают карьеру и в США, и в РА, 4) круглосуточные коммерческие и грузовые рейсы из Лос-Анджелеса в Ереван и 5) максимизация эффективности существующего рамочного соглашения о торговле и инвестициям. В свою очередь, сопредседатели комитета по армянским вопросам Конгресса США - Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер, Дэвид Тротт, Дэвид Валадао, а также заместители Гус Бирилакис и Адам Шифф в своем письме к коллегам, в частности, пишут о том, что с момента своего избрания парламентом на должность премьер-министра, Никол Пашинян посвятил себя решению проблем Армении, как внутри страны, так и на международной арене. Пашинян, как отметил они, также заявил о намерение углубить связи с Соединенными Штатами. "Безусловно, разговор между президентом Трампом и премьер-министром Пашиняном с акцентом на экономическое развитие, безопасность и демократию, крайне важен для сформирования устойчивого стержня стратегического партнерства между нашими странами", - отметили главы комитета в своем письменном обращении к коллегам. ANCA также обнародовала текст письма к президенту США, в котором конгрессмены призывают его встретиться с премьером Армении в ходе 73-ей сессии Генассамблеи ООН в США. Конгрессмены также обращаются к Трампу с предложением о проведении встреч на высоком уровне между кабинетами министров обеих стран. Как считают авторы письма, мирный переход власти после революции является явным свидетельством воли армянского народа, который решительно демонстрирует свою приверженность более справедливому и демократическому государству. Как считают они, поскольку Армения стремится укреплять прозрачность деятельности правительства, укреплять демократические институты и расширить возможности гражданского общества, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты углубили свои связи с этим региональным партнером на всех уровнях государственного управления. "Без сомнения, ваша встреча с премьер-министром Пашиняном помогла бы продвинуть эту цель и укрепить диалог между нашими странами",- заявили они в своем обращении к президенту Трампу. "Мы верим, что мирные протесты, которые имели

место в ходе бархатной революции в Армении, станут моделью для всех народов, стремящихся к демократии", - говорится в письме. Ранее АрмИнфо сообщало, что в сентябре с.г. премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит визит в США. Как зявил Пашинян 20 июля на пресс-конференции, визит планируется в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре в США. Вместе с тем, как указал Пашинян, в настоящий момент не согласовано, будет ли он носить визит официальный характер. Помимо этого, окончательно не уточнена повестка визита и график встреч. Как сообщил Пашинян, планируется встреча с представителями армянской общины.