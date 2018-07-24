Вторник, 24 Июля 2018 11:03

АрмИнфо.ЗАО Lydian Armenia относительно официального сообщения Следственного комитета РА (СК) о возбуждении уголовного дела в связи с намеренным утаиванием информации о загрязнении окружающей среды, заявляет о том, что не имеет ничего общего с этим фактом. Компания выражает свое крайнее негодование и недоумение в связи со спекуляцией некоторыми СМИ имени компании в связи с делом, расследуемым в СК. <Это очевидное искажение информации со стороны некоторых СМИ>, - сообщает пресс-служба компании.

<Заявляем, что Lydian Armenia не имеет ничего общего с возбужденным в СК уголовным делом и намерена в порядке, установленном законом, быть последовательной в отношении лиц, которые спекулируют именем компании и пытаются негативно повлиять на ее деловой имидж>, - отмечено в источнике.

Представленную определенными СМИ информацию о возбуждении уголовного дела, Lydian Armenia рассматривает как предумышленную информкампанию против предприятия, так как Lydian Armenia никогда не скрывала какой-либо информации от госорганов, а руководящий состав компании всегда соблюдал все природоохранные требования, установленные законом. <Требуем от тех СМИ, которые представили сообщение СК как возбужденное против компании уголовное дело опровергнуть эту информацию, так как в Следственном комитете уголовного дела в отношении Lydian Armenia не было возбуждено. Наряду с этим ожидаем, что следственные органы впредь не будут неуместно упоминать имя крупнейшего инвестора в Армении на основе предположений частных лиц, учитывая, что подобные, вводящие в заблуждения, сообщения негативно влияют на рейтинг компании и страны на международном инвестиционном рынке>, - говорится в источнике.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.