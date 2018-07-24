Вторник, 24 Июля 2018 11:00

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

24 июля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10?00-16?00 гематологический центр им. профессора Р.О. Еоляна (по адресу: Нерсисян 7), жилые дома 1, 3, 3А и собственные дома 10а-12а

на ул. Сундукяна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подьезды 3, 4 жилого дома 16 на ул. Гэраци, жилые дома 9/1, 10, 11, 15, 15а, 17 на ул. Алека Манукяна, собственные дома 1-18 на 7-ой улице Айгестана, собственные дома 1, 2, 11 и 12 на ул. Гранта Шагиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12/1 на ул. Ханджяна, абонент (не являющийся жильцом) по адресу: Охакадзев айги 5;

10?30-16?30 жилые дома 24/1, 24/2, 24/3, 27, 28, 29, 50 в квартале "Ованнисян", супермаркет "Ереван Сити", жилые дома 31, 32, 33, 37, 44 в кв. "Нарекаци" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11?00-16?00 жилые дома 59, 59А на пр. Тиграна Меца;

11?00-17?00 жилой дом 2 на ул. Сундукяна, жилой дом 1 на ул.

А.Аветисяна, жилые дома 70, 84 на пр. Баграмяна, компании "Ашот Князян", "Семина Консалти", "Амиго Груп" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), 1-ая улица Силикяна, улица Малхасяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 52 на ул. Шираза;

в Арагацотнском марзе:

10?00-16?00 квартал "Мугни" в городе Аштарак;

11?00-17?00 села Кучак, Египатруш, Ернджатап, Араландж и Согакн;

в Араратском марзе:

10?00-12?00 частично улицы Касяна, Алека Манукяна, Араратян, Арцаха, Сазаи Никогосяна, Гая, Сарибека Варданяна, Туманяна, Пушкина,

Ханджяна, Андраника, Нерсисян, Чауша, Даниеля Варужана, Теряна, Пароняна, Комитаса, Марата Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди;

10?00-13?00 частично село Ерасх;

10?00-14?00 частично села Аргаванд, Геганист и Айгаван;

10?30-16?00 частично село Джрашен;

11?00-16?00 частично село Энаберд;

в Вайоц Дзорском марзе:

11?00-16?00 частично села Гетап, Шаыин и Азатек;

в Ширакском марзе:

10?00-14?00 частично восточный квартал села Покр Сариар в районе Ашоцк;

10?00-16?00 1-ая улица села Саракап и территория, прилегающая к школе, в районе Ани; кварталы "Мси комбинат", "Авзноц", "Автокаяан",

участок автостанции на улице Шаумяна в городе Гюмри;

в Лорийском марзе:

12?00-17?00 села Благородное, Могваовит и Норамут;

в Сюникском марзе:

09:20-12:20 село Пухрут;

11:00-14:00 улицы Шинарарнери и Абовяна в городе Агарак;

11:00-17:00 частично село Веришен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.