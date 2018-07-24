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АрмИнфо. В военном университете им. Вазгена Саркисяна накануне состоялась жеребьевка дальнейшего прохождения службы выпускниками высшего военного учебного заведения. В мероприятии принял участие заместитель министра обороны РА Габриел Балаян, сообщает пресс-служба МО РА.
Согласно установленному порядку, выпускники вуза путем жеребьевки выбрали те воинские части, где должны будут проходить дальнейшую
службы. Отличники учебы получили возможность выбрать места службы без жеребьевки. Многие выпускники пожелали пройти дальнейшую службу на передовой.
Заместитель министра обороны поздравил выпускников с окончанием вуза, пожелав им мирной и безопасной службы.
"Через несколько дней молодые офицеры отправятся в воинские части, тем самым, приняв на себя миссию защитников отечества", - отмечается в сообщении пресс-службы МО РА.
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|Молодые офицеры ВС Армении выбрали места для дальнейшего прохождения службы
|Министр: Сотрудничество Армении с Германией в военной сфере находится на высоком уровне
|Службы сертификации Арцаха будут интегрированы с соответствующими структурами Армении
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|Армянский министр настаивает на привлечении главы общины Азатамут к уголовной ответственности
|Конверс Банк окажет содействие в осуществлении финтех-стартапов
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|Состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Армении
|При поддержке Beeline стартовал Sevan Startup Summit 2018
|Армен Ашотян: "Парламент будет требователен к правительству в реализации Соглашения РА - ЕС"
|Совет попечителей Фонда страхования военнослужащих возглавит Давид Тононян
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|Масштабные учения начались на российской военной базе в Армении
|Очередной армянский клуб поддержал кандидатуру Артура Ванецяна на пост главы Федерации футбола Армении
|Давид Тоноян: Азербайджанские власти пока не разрешили представителям МККК встретиться с попавшим в плен гражданином РА Кареном Казаряном
|Арам Тамазян освобожден от должности заместителя председателя Следственного комитета Армении
|Давид Тоноян: В Минобороны выявлено новое крупное коррупционное преступление
|Давид Тоноян: Российский оружейный кредит на 200 млн долларов полностью выполнен
|С 8-го мая по 20-ое июля 2018 года правительство Армении выявило злоупотребления на сумму 29,2 млрд драмов
|С 24 по 28 июля температура воздуха постепенно поднимется на 5-6 градусов
|Давид Тоноян: Инцидент в Панике может привести к внесению технических корректировок в Договор о размещении российской военной базы в Армении
|Мгер Григорян и Катарина Матернова обсудили вопросы реализации CEPA
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|Министр обороны Армении и командование ЮВО обсудили инцидент в селе Паник
|Катарина Матернова: Армении необходимо определиться с нереализованными программами, финансируемые ЕС
|Министр образования и науки: Высшее образование терпит качественный упадок каждый год
|Пашинян: Никто не ускользнёт от правосудия - за всеми придут
|Уважение свободы прессы должно быть условием для отношений Франции с Азербайджаном - RSF
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|Никол Пашинян назвал дедлайн для проведения внеочередных выборов
|Никол Пашинян: Нашей первоочередной задачей является установление законности в Армении
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