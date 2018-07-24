Вторник, 24 Июля 2018 10:59

АрмИнфо. Сотрудничество Армении с Германией в военной сфере находится на высоком уровне. Об этом накануне в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом ФРГ в РА Матиасом Кислером и военным атташе, капитаном 1-го ранга военно-морских сил Германии Торстеном Айтисом заявил министр обороны РА Давид Тоноян.

Как передает пресс-служба МО РА, встреча состоялась в связи с аккредитацией Торстена Айтиса в Армении. Министр поздравил атташе, пожелав ему успехов в ходе выполнения своей миссии в стране. Давид Тоноян подчеркнул, что в рамках двустороннего сотрудничества ежегодно проводятся 15-20 мероприятий по обмену опытом, осуществляется взаимодействие в области военного образования. Краеугольным направлением армяно-германского сотрудничества в области обороны является совместное участие в миротворческой миссии по эгидой НАТО в Афганистане.

Посол Кислер подчеркнул важность для Германии сотрудничество с Арменией, отметив, что немецкая сторона готова продолжить обсуждение перспектив развития взаимодействия.

В ходе встречи были обсуждены также вопросы региональной безопасности, в том числе, ситуация на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана и на армяно-азербайджанской границе.