Вторник, 24 Июля 2018 10:57

АрмИнфо. 23 июля государственный министр Республики Арцах Григорий Мартиросян принял министра экономического развития и инвестиций РА Арцвика Минасяна.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Арцаха, приветствуя гостя, государственный министр подчеркнул важность реализации совместных программ развития и согласованных реформ.

Арцвик Минасян подчеркнул, что приоритетными вопросами, которые необходимо обсудить с властями Арцаха, являются вывод арцахской продукции на международный рынок, развитие инфраструктур, упорядочивание проблем с сертификацией и аккредитацией, обмен опытом и развитие в республике туризма.

Положительно оценив данные инициативы, Г. Мартиросян особо подчеркнул необходимость содействия малому и среднему бизнесу и совершенствования государственных программ развития.

В этом вопросе в качестве примера практического решения стороны обсудили возможность интеграции арцахских служб сертификации с соответствующим полем Армении.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по вопросу развития в Арцахе туризма по некоторым направлениям.