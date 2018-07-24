Вторник, 24 Июля 2018 10:56

АрмИнфо. Ереван продолжает сохранять свои позиции в топ-5 летних путешествий россиян в города стран СНГ. Об этом свидетельствует рейтинг городов СНГ, подготовленный аналитическим агентством ТурСтат.

Баку в Азербайджане, Минск в Беларуси, Алматы в Казахстане, Ереван в Армении, Астана в Казахстане, Бишкек в Кыргызстане, Ташкент в Узбекистане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане входят в первую десятку городов СНГ у российских туристов этим летом. Рейтинг составлен по результатам анализа популярности туристических поездок летом. По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ летом в среднем на два дня и затем отдыхают на курортах. В среднем, российские туристы тратят на отдых в городах и курортах стран СНГ от $50 до $100 в сутки на проживание и питание. Самые недорогие летние туры в СНГ выбирают в Кишинев и Бишкек, а для туров выходного дня и шопинга лидируют Баку и Астана.

Ранее АрмИнфо сообщало, что по итогам 2017 года Армению посетило более 280 тысяч туристов из России, что на 32% превысило показатели

2016 года. В списке самых популярных направлений выездного туризма из России Армения занята 27 место. Только по внутренним паспортам в республику прибыло более 50 тысяч россиян.

Добавим, что по расчетам специалистов Госкомитета по туризму, каждый турист, приехавший в Армению, тратил $700 - $800. Эта "надбавка" по

итогам 2017 года обеспечила $1 млрд в структуре ВВП Армении.