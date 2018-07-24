Вторник, 24 Июля 2018 10:55

АрмИнфо. Министр территориального управления и развития РА Сурен Папикян обратился к генеральному прокурору Армении Артуру Давтяну с просьбой проверить на предмет выявления состава уголовного преступления в деятельности главы общины Азатамут Арагацотнской области Жоры Мартиросяна. Об этом сообщает пресс- служба Министерства территориального управления и развития РА.

Согласно источнику, ранее Сурен Папикян обратился к Совету старейшин общины, проинформировав их о неэффективном использовании Жорой Мартиросяном бюджетных средств, незаконной распродаже земель, представлении членам своей семьи имущества общины, а также о не включении фиксированных выплат в бюджет общины.

В целях ознакомления поднятых вопросов и проведения исследований приказом министра ранее эксперты отдела административного контроля и общинной службы Министерства направились в Азатамут. В результате исследований выяснилось, что в деятельности главы общины имеется состав преступления.