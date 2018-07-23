Понедельник, 23 Июля 2018 19:39

АрмИнфо.Конверс Банк выступает в качестве спонсора стартовавшего на берегу озера Севан с 22 июля Sevan Startup Summit 2018, и способствует оказанию финансовых услуг участникам мероприятия. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, саммит в формате палаточного лагеря продлится до 29 июля.

"В дни Саммита оборот наличных денежных средств в данном регионе будет ограничен. Транзакции будут осуществляться исключительно по платежным картам, и с этой целью в павильонах будут установлены POS-терминалы Конверс Банка. В то же время, участники смогут получать платежные карты в павильоне Банка и смогут их пополнять, а также осуществлять платежи через платежные терминалы Банка", - отметил Степан Арзуманян, руководитель отдела разработки специальных проектов Конверс Банка.

Кроме того, по инициативе Конверс Банка в этом году будут также представлены стартапы в сфере финтех, лучший из которых получит финансовую поддержку со стороны Банка для воплощения идеи в жизнь.

"Участие Конверс Банка в Sevan Startup Summit не является случайным. Мы придаем большое значение инновационному мышлению, внедрению инновационных решений в экономике, и уверены, что нас ожидает лучшее будущее благодаря молодежи с подобным мышлением. Именно поэтому содействие стартапам со стороны Банка не ограничится участием в данном мероприятии. Конверс Банк планирует совершать инвестиции в этой области в ближайшее время. Банк готов обсуждать и реализовывать отдельные проекты с финтех-компаниями, создавая совместные продукты и услуги", - заявил Главный исполнительный Директор Конверс Банка Артур Акопян.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка на 1 апреля 2018 года выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопрестольного Эчмиадзина - 5%.