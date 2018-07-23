Понедельник, 23 Июля 2018 19:38

АрмИнфо. Армянский национальный конгресс выступил с предложениями относительно реформ Избирательного Кодекса.

АНК, в частности, предлагает полностью перейти на закрытую пропорциональную избирательную систему, причислить раздачу избирательных взяток и применение административного ресурса к числу тяжких уголовных преступлений, караемых лишением свободы сроком от 5-то до 6-ти лет. Партия также предлагает расширить запрет на осуществление благотворительных программ в предвыборный период, а кандидатов или политические силы, нарушающие этот запрет, дисквалифицировать. АНК выступает также за значительное уменьшение зафиксированного законом порога предвыборных расходов.

АНК предлагает четко разграничить бизнес и систему госуправления, подчеркивая, что управлением бизнеса предпринимателя, занимающего должность в политической власти, должен заниматься специальный орган, уполномоченный государством.

Отметим, что в настоящее время над реформированием ИК работают сразу две комиссии - парламентская и правительственная.