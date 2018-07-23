Понедельник, 23 Июля 2018 17:46

АрмИнфо.При поддержке Beeline на берегу озера Севан стартовал Sevan Startup Summit 2018. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, саммит в формате палаточного лагеря проходит с 22 по 29 июля и направлен на создание новых путей сотрудничества между стартапами и инвесторами. Beeline уже второй год выступает в качестве главного партнера саммита. В рамках партнерства с фондом Startup Armenia компания окажет поддержку саммиту, в том числе, предоставив интернет-доступ его участникам.

Согласно источнику, в саммите примут участие около 1000 предпринимателей со всего мира: 120 стартапов, а также инвесторы, представители венчурных фондов, наставники и менторы, бизнес-эксперты и представители отрасли. Для стартапов будут организованы многочисленные обучающие сессии и конкурсы.

, - заявил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

<Мы начали сотрудничать с Beeline еще в рамках Sevan Startup Summit 2017 и рады продолжению сотрудничества. Последовательный подход такой крупной компании говорит о большой заинтересованности Beeline в улучшении стартап- экосистемы в Армении>, - сказал Ваагн Рапян, директор Sevan Startup Summit.

В 2018 году саммит вышел на международный уровень и под брендом Seaside Startup Summit прошел в Объединенных Арабских Эмиратах и Индии. Саммит на берегу Севана является заключительным мероприятием, которое обобщит итоги саммитов в ОАЭ и Индии.

Инвестиционный фонд проекта составляет $100 тыс. - эти средства будут предоставлены одному или двум стартапам. Призовой фонд саммита в 2018 году составляет $50 тыс.

Напомним, что ЗАО <ВЕОН Армения> (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".