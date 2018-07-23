Понедельник, 23 Июля 2018 16:43

АрмИнфо. Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по внешним связям Армен Ашотян 23 июля принял члена Бундестага Германии Кристофа Плоса. Как сообщает пресс-служба Парламента, Ашотян отметил важность развития отношений между парламентами двух стран.

В ходе встречи стороны коснулись перспектив экономического сотрудничества между двумя странами. В свою очередь немецкий депутат отметил, что в Германии есть интерес к инвестиционным программам в Армении, в этом русле подчеркнув важность обеспечения инвестиционной безопасности.

Собеседники коснулись также Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом, в связи с которым председатель комиссии подчеркнул, что документ является внешнеполитическим достижением прежних властей, и парламент будет требователен к правительству относительно реализации Соглашения РА - ЕС. Ашотян выразил надежду, что парламент Германии также вскоре пополнит ряд стран, ратифицировавших Соглашение.

В связи с проблемами внешней политики и политики безопасности председатель комиссии отметил, что Армения будет продолжать проводимую прежними властями политику.

В ходе встречи были также затронуты последние процессы в Армении, обсуждены вопросы реформ избирательного законодательства. Ашотян в процессе реформ

Избирательного Кодекса выделил становление избирательных преобразований на базе широкого политического консенсуса, вовлечения гражданского общества и международных стандартов, в частности предложений Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ.

Председатель комиссии отметил, что, независимо от проходящих в Армении внутриполитических развитий, в вопросах безопасности и внешней политики даже находящиеся на разных полюсах политические силы попытаются сделать все возможное для соблюдения государственных интересов Армении.