Понедельник, 23 Июля 2018 16:40

АрмИнфо. Совет попечителей Фонда страхования военнослужащих возглавит министр обороны Армении Давид Тононян, сообщает пресс-служба Фонда.

"Фонд страхования военнослужащих рад сообщить, что Совет попечителей Фонда 19 июля с.г. принял решение назначить на должность председателя Совета попечителей министра обороны Армении Давида Тонояна.

Уверены, что под опытным руководством министра Тонояна Совет попечителей и персонал Фонда не только продолжат усердно осуществлять установленные законом цели, но и результаты его деятельности станет более доступными армянскому народу", - говорится в заявлении Фонда.

Ранее, 15 июня Правительство Армении освободило бывшего министра обороны Армении Вигена Саркисяна от должности председателя Совета попечителей Фонда страхования военнослужащих. В обосновании к проекту постановления указывалось, что принятие соответствующего решения обусловлено тем, что в результате изменения состава правительства министром обороны РА назначен Давид Тоноян, в результате чего возникла необходимость во внесении изменений в состав Совета попечителей Фонда по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения.

Отметим, что с 2017 года все работающие граждане Армении обязаны выплачивать ежемесячно по 1000 драмов в Фонд страхования военнослужащих. Средства фонда будут направляться на решение социальных и здравоохранительных проблем военнослужащих и их семей. Согласно закону, в Совет попечителей фонда вовлечены 9 человек - по три от правительства, Центрального банка и гражданского общества.