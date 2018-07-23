Понедельник, 23 Июля 2018 16:05

АрмИнфо.У отставных генералов отберут незаконно подаренные им номера "голд", сообщает глава Службы госконтроля Давид Санасарян.

Как указал Санасарян, итоги исследований Госслужбы по данному вопросу были доложены премьеру-министру. В результате, по его словам, Полиция Армении предпринимает меры по возврату незаконно подаренных номеров <голд> у ряда отставных генералов. <При сотрудничестве с полицией и другими правоохранительными органами закроем эру привилегированных>, - написал Санасарян на своей странце в Facebook.

Напомним, несколько дней назад СМИ написали, что у бывшего начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна отобрали госномера 999 II 99