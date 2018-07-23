Понедельник, 23 Июля 2018 15:10

АрмИнфо. Тактические учения с участием более 3 тыс. военнослужащих начались на российской военной базе в Армении. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). <Подразделения российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, в рамках тактических учений подняты по сигналу <тревога>.

В тактических учениях, которые продлятся до 28 июля в Закавказье, задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники, в том числе противовоздушной обороны, истребительной, армейской и беспилотной авиации>, - сообщили в ЮВО Мотострелковые, танковые, разведывательные, артиллерийские и инженерные подразделения базы начали марши в районы проведения учений на полигоны <Камхуд> и <Алагяз>.

<В ходе выдвижения автомобильных и бронетанковых колонн военнослужащие соединения выполняют задачи противовоздушной обороны от ударов условного противника>, - отметили в пресс-службе округа. С воздуха колонны военной техники прикрывают пары и звенья истребителей МиГ-29 и вертолетов армейской авиации Ми-24 и Ми-8МТШ. Видеоконтроль за действиями подразделений соединения в режиме реального времени обеспечивают расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.