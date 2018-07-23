Понедельник, 23 Июля 2018 14:30

АрмИнфо. В армянском футбольном клубе "Гандзасар-Капан" с радостью восприняли новость о том, что директор СНБ Армении Артур Ванецян выразил готовность принять участие в выборах президента Федерации футбола Армении (ФФА). Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В распространенном ФК заявлении, в частности, говорится: "ФК "Гандзасар-Капан" поддерживает кандидатуру Артура Ванецяна на пост президента ФФА. Убеждены, что его избрание на данный пост только поспособствует развитию и прогрессу армянского футбола". Напомним, что в сентябре (возможно, 10-15 сентября) состоятся выборы нового президента Федерации футбола Армении. С 2002 года возглавляющий организацию Рубен Айрапетян неделей ранее заявил, что директор СНБ является лучшим кандидатом на должность президента ФФА и если Ванецян выдвинет свою кандидатуру, то он, Рубен Айрапетян, вновь выдвигаться на этот пост не будет и поддержит кандидатуру Ванецяна. Однако еще несколько недель назад Айрапетян заявлял, что уходить с поста не собирается. "Нет такого человека, который сможет меня заставить уйти", - говорил Айрапетян.

Между тем, 19 июля в беседе с журналистами глава Службы национальной безопасности Армении заявил, что готов обсудить свое выдвижение на пост руководителя ФФА. По его словам, на сегодня он не принял окончательного решения в связи с возможным выдвижением. "Не скрою, что у меня есть желание возглавить ФФА, и думаю в этом направлении, но готов выдвинуть только в том случае, если представители футбольного мира меня заверят, что не будут против данного решения", - пояснил он. Вне зависимости от того, какое он примет решение, глава СНБ призвал все команды принять участие в играх Высшей лиги Армении. Помимо этого, как указал Ванецян, полностью сменится состав исполкома (мэр Еревана Тарон Маркарян, депутат-бизнесмен Самвел Алексанян, председатель Конституционного суда Грайр Товмасян, ред.).

Недовольные стилем работы Айрапетяна ФК сразу же откликнулись на заявление директора СНБ. Они начали выступать с заявлениями о поддержке его кандидатуры на пост президента ФФА. О своей поддержке заявил футбольный клуб "Арарат- Армения", многократный чемпион Армении "Пюник" сообщил, что полностью поддерживает кандидатуру Артура Ванецяна и в случае его избрания готов сделать все возможное во имя прогресса детско-юношеского, а также профессионального футбола в Армении. Футбольный клуб "Ширак", который решением президента ФФА Рубена Айрапетяна был лишен титула чемпиона страны, также поддержит Ванецяна. Инициативная группа футбольных фанатов <Первый армянский фронт> (FAF) также приветствует возможное выдвижение кандидатуры Ванецяна. Директор СНБ должен временно возглавить федерацию, искоренить коррупцию в сфере и передать пост президента одному из известных лиц в футболе, отмечают члены FAF. В начале сентября национальная сборная Армении будет играть в турнире <Лига наций>.