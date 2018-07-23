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АрмИнфо.Попавший на днях в плен к азербайджанской стороне гражданин Армении Карен Казарян не является военным, как это пытается представить Баку, он является гражданским лицом, и все соответствующие документы переданы в Международный Комитет Красного Креста и минским посредникам. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян.
По его словам, родные Казаряна уже обратились в Европейский суд по правам человека. "То есть мы работаем по трем направлениям",- сообщил министр, при этом отметив, что азербайджанские власти пока не разрешили представителям МККК встретиться с Казаряном. "Но я нахожусь в постоянной связи с МККК с тем, чтобы как-то ускорить эту встречу",- резюмировал министр.
Говоря о ситуации на границе, Тоноян заявил, что она в настоящее время является стабильной.
Житель Бердавана Карен Казарян 1984 года рождения, 15 июля попал в азербайджанский плен. Согласно сельскому старосте, Казарян, который имел проблемы со здоровьем, заблудился ночью. Меж тем, Минобороны Азербайджана на сей счет заявило о "предотвращении вылазки диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на границе". Инцидент, якобы, произошел в направлении Газахского района. МО Азербайджана сообщило о пленении армянского военнослужащего, Карена Казаряна 1984 года рождения.
|Конверс Банк окажет содействие в осуществлении финтех-стартапов
|Армянский национальный конгресс выступил с предложениями относительно реформ Избирательного Кодекса
|Состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Армении
|При поддержке Beeline стартовал Sevan Startup Summit 2018
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|Давид Тоноян: Азербайджанские власти пока не разрешили представителям МККК встретиться с попавшим в плен гражданином РА Кареном Казаряном
|Арам Тамазян освобожден от должности заместителя председателя Следственного комитета Армении
|Давид Тоноян: В Минобороны выявлено новое крупное коррупционное преступление
|Давид Тоноян: Российский оружейный кредит на 200 млн долларов полностью выполнен
|С 8-го мая по 20-ое июля 2018 года правительство Армении выявило злоупотребления на сумму 29,2 млрд драмов
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|Катарина Матернова: Армении необходимо определиться с нереализованными программами, финансируемые ЕС
|Министр образования и науки: Высшее образование терпит качественный упадок каждый год
|Пашинян: Никто не ускользнёт от правосудия - за всеми придут
|Уважение свободы прессы должно быть условием для отношений Франции с Азербайджаном - RSF
|В сентябре 2018 года армянский премьер совершит визит в США
|Пашинян уверен: РФ обладает всеми рычагами для недопущения эскалации в южнокавказском регионе
|Никол Пашинян назвал дедлайн для проведения внеочередных выборов
|Никол Пашинян: Нашей первоочередной задачей является установление законности в Армении
|Пашинян недоумевает, что в ЕС есть еще чиновники, не замечающие изменения, происходящие в Армении
|Пашинян: Любой вариант урегулирования карабахского конфликта должен быть одобрен армянским народом
|Пашинян: Коррупционные разоблачения затрагивают все большее число людей, причем даже тех, кто апплодировал бархатной революции
|Премьер-министр о событиях 1-го марта: Я не считаю, что кто бы то ни было, в том числе Роберт Кочарян имеет полный иммунитет предусмотренный Конституцией
|Никол Пашинян рассказал о встрече с первым президентом Армении
|Никол Пашинян не отказался от идеи сократить полномочия премьер-министра
|"Санитек" обещает с понедельника восстановить естественный ход вывоза мусора в столице
|Пашинян: Армения не пойдет на изменение внешнеполитических ориентиров
|Банк ВТБ (Армения) выкупает кредиты под залог золота, увеличивая сумму кредита до 30%
|Правительство Армении обещает увеличить социальные статьи бюджета, не привлекая новые внешние заимствования
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|Никол Пашинян не собирается идти по следам кадровых назначений в налогово- таможенном ведомстве, но и не готов оставить их без внимания
|Международный эксперт об инциденте в селе Паник и о белорусских <полонезах>: <пока что связывать риторику армянского премьера в одну единую линию преждевременно>
|Масис Маилян провел совещание с сотрудниками центрального аппарата МИД и постоянными представителями Арцаха за рубежом
|Ввиду незаконной блокады дорог, ведущих к Амулсарскому месторождению, компания Lydian Armenia лишилась возможности осуществлять экологическое управление
|Beeline запустил автоплатеж для предоплатных абонентов мобильной связи
|Армен Саркисян: Армяно-российское союзническое сотрудничество должно интенсивно развиваться на пользу интересам двух стран
|Ереван напомнил Баку о полумиллионе армянских беженцев из Азербайджана
|У здания Кассационного суда Армении проходит акция протеста с требованием освободить Артура Мовсисяна
|Бако Саакян: МИД Арцаха, имея необходимый потенциал, и впредь будет на должном уровне представлять страну на международной арене
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 20-го июля
|Глава МИД Армении рассказал замгенсека ООН о приоритетах нового армянского правительства
|АРФД выражает свою полную поддержку Армянской Апостольской церкви
|ЕС откликается на призывы Пашиняна
|Никол Пашинян и Паола Северино обсудили вопросы противодействия коррупции
|Экс-глава Благотворительного фонда развития микро предпринимательства требует справедливости: он назвал имена лиц, причастных к коррупционным схемам в УКК <Камурдж>
|Артур Давтян: В деятельности Общественного телевидения Армении есть состав преступления
|Глава МОН Армении является сторонником действующей 12-летней системы образования
|Айк Григорян: "Кадровых погромов" в Следственном комитете не будет
|Армения и Иран провели десятое совместное консульское заседание
|Путин: Взгляды России на то, как и на каких основах должен базироваться современный миропорядок, разделяют наши союзники по ОДКБ и партнёры по СНГ
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