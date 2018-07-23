Понедельник, 23 Июля 2018 14:17

АрмИнфо.Попавший на днях в плен к азербайджанской стороне гражданин Армении Карен Казарян не является военным, как это пытается представить Баку, он является гражданским лицом, и все соответствующие документы переданы в Международный Комитет Красного Креста и минским посредникам. Об этом в беседе с журналистами сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян.

По его словам, родные Казаряна уже обратились в Европейский суд по правам человека. "То есть мы работаем по трем направлениям",- сообщил министр, при этом отметив, что азербайджанские власти пока не разрешили представителям МККК встретиться с Казаряном. "Но я нахожусь в постоянной связи с МККК с тем, чтобы как-то ускорить эту встречу",- резюмировал министр.

Говоря о ситуации на границе, Тоноян заявил, что она в настоящее время является стабильной.

Житель Бердавана Карен Казарян 1984 года рождения, 15 июля попал в азербайджанский плен. Согласно сельскому старосте, Казарян, который имел проблемы со здоровьем, заблудился ночью. Меж тем, Минобороны Азербайджана на сей счет заявило о "предотвращении вылазки диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на границе". Инцидент, якобы, произошел в направлении Газахского района. МО Азербайджана сообщило о пленении армянского военнослужащего, Карена Казаряна 1984 года рождения.