Понедельник, 23 Июля 2018 13:50

АрмИнфо. Борьба с коррупцией в Минобороны носит повседневный характер, но сейчас она осуществляется с большей интенсивностью, поскольку в Армении изменилась ситуация, и этот вопрос находится в числе приоритетов нового правительства страны. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны РА Давид Тоноян.

На этом фоне, сообщил министр, буквально накануне была раскрыта крупная многомиллионная коррупционная схема в одном из подразделений МО. По предоставленным МО материалам, как сообщил Тоноян, уже возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в последнее время в МО один за другим раскрываются крупные коррупционные сделки, по которым к ответственности привлекаются высокопоставленные должностные лица.