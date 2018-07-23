Понедельник, 23 Июля 2018 13:46

АрмИнфо. Российский оружейный кредит на 200 млн долларов полностью выполнен. Об этом в беседе с журналистами заявил министр обороны РА Давид Тоноян.

По его словам, оружие, предусмотренное в рамках этого кредита, уже полностью доставлено в Армению. "Это новейшее оружие высокого качества",- заверил министр .

При этом он подчеркнул, что в настоящее время идут работы в направлении реализации второго российского оружейного кредита в размере 100 млн долларов.