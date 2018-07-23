Понедельник, 23 Июля 2018 13:38

АрмИнфо."В рамках борьбы с коррупцией, осуществляемой правительством Армении, с 8-го мая по 20-ое июля 2018 года были выявлены злоупотреления на сумму около 29,2 млрд драмов".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал помощник премьер-министра Армении по борьбе с коррупцией Армен Мкртчян.

Он также отметил, что данные преступления носили характер злоупотребления служебным положением, взяточничества, нанесения ущерба государству, растрат. Мкртчян также отметил, что работы по борьбе с коррупцией продолжаются.