Понедельник, 23 Июля 2018 13:37

АрмИнфо. МЧС Армении предупреждает, что индекс ультрафиолетовых лучей составит 6. В это время рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00 часов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на территории Армении 23-го июля после полудня в большинстве регионов ожидается дождь с грозой. Во время грозы в отдельных регионов возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду. С 24-28 июля ожидается погода без осадков. Юго-западный ветер с порывами достигнет до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха постепенно поднимется на 5-6 градусов.

В Ереване 23-го июля после полудня ожидается дождь с грозой. С 24-28 июля ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от + 35 до +41 градуса выше нуля.