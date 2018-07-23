Понедельник, 23 Июля 2018 12:45

АрмИнфо. В связи с инцидентом, имевшим место на днях в селе Паник Ширакской области Армении во время учений подразделений 102-ой российской военной базы, министр обороны РА Давид Тоноян побывал в Панике, дабы на месте ознакомиться с ситуацией. В знак дружбы и с целью исчерпать инцидент руководство российской базы в Панике организовало праздничное мероприятие.

Касаясь паникского инцидента, Давид Тоноян в беседе с журналистами, в частности, отметил, что учения 102-ой российской военной базы проводятся ежегодно и согласовываются с Министерством обороны Армении. "В рамках данных мероприятий предусматриваются определенные упражнения. Упражнения в Панике осуществили разведподразделения. Место, где данные подразделения осуществляли учения, не было согласованно с МО Армении, поскольку, как известно, разведчики даже под пыткой не раскроют детали своих действий. Этот момент стал предметом напряженного разговору между ведомствами. Но, хочу раскрыть маленький секрет, российские подразделения в рамках учений предопределили Панику роль населенного пункта, содействующего им, и со стороны села сражались с подразделением условного противника", - объяснил Тоноян, при этом вновь подчеркнув, что не оправдывает действий российских разведчиков.

При этом он отметил, что ошибки были допущены как с российской, так и армянской сторон. По его словам, за день до начала мероприятий, российская сторона оповестила, что в рамках учений будут осуществлены передвижения, однако, не уточнила, где именно они пройдут. "Подобные мероприятия должны быть согласованы с нами с юридической точки зрения. Однако, так как российская сторона официально принесла извинения и приняла свою вину, мы сделаем соответствующие выводы, и впредь все мероприятия 102- ой военной базы будут более детально согласовываться с Министерством обороны Армении",- отметил Тоноян, добавив, что как армянская, так и российская стороны проводят служебное расследование по инциденту, и виновные понесут наказание.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что на фоне последнего и других инцидентов, связанных с 102-ой базой, в межгосударственный Договор о размещении российской военной базы в РА будут внесены какие-либо изменения, Тоноян отметил, что время от времени возникает необходимость внесения определенных корректировок в межгосударственные документы. В этом плане он не исключил возможности внесения корректировок и в Договор о размещении российской военной базы на территории Армении, отметив, что инцидент в Панике может способствовать этому.

Отметим, что в селе Паник российские военнослужащие осуществили учения, сопровождаемые стрельбой холостыми патронами. Так как руководство 102-ой российской базы предварительно не оповестило жителей села, многие из них были напуганы. Министр обороны Армении впоследствии встретился с руководством военной базы и обсудил данный инцидент. Руководство базы признало свою ошибку и принесло извинения.