Понедельник, 23 Июля 2018 12:26

АрмИнфо. Министр общественного развития РК Дархан Калетаев совершил рабочую поездку в США и провел в Вашингтоне и Нью-Йорке ряд встреч с членами Конгресса США, официальными лицами Госдепартамента, а также с руководителями Комиссии США по международной религиозной свободе и Хельсинкской комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе встреч состоялся детальный обмен мнениями о развитии религиозной ситуации в РК. Участники встреч выразили удовлетворенность результатами бесед. В Нью-Йорке состоялись двусторонние встречи Д.Калетаева с председателем Комитета религиозных неправительственных организаций при ООН С.Парамешананда и Генеральным секретарем Всемирной конференции «Религии за мир» У.Вендли, которые с интересом восприняли переданное Д.Калетаевым приглашение принять участие в очередном заседании Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Признавая возрастающий авторитет Астанинского межрелигиозного диалога, они выразили готовность принять в нем участие в качестве модераторов отдельных секций.

Очередной Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоится в октябре текущего года в Астане.