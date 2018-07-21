Суббота, 21 Июля 2018 15:30

АрмИнфо. Вице-премьер Мгер Григорян провел встречу с заместителем Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Европейской комиссии Катариной Матерновой, прибывшей в Ереван с трехдневным визитом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства РА, во встрече также участвовал глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

Григорян выразил убеждение, что визит Матерновой в Армению – хорошая возможность еще раз обсудить текущее состояние отношений между Ереваном и Брюсселем, а также перспективы их развития.

Матернова в свою очередь рассказала об основных инструментах содействия ЕС, а также о новых идеях по продвижению отношений.

Собеседники отметили важность воплощения в жизнь соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA)с точки зрения развития отношений. Стороны обменялись мнениями относительно результатов опроса об общественном мнении касательно отношений Армения-ЕС, обоюдно отметив важность широкой общественной вовлеченности и информированности по всем программам ЕС.

Представитель ЕС выразила уверенность, что есть серьезный потенциал для сотрудничества, и для его реализации, стороны должны осуществить совместную скоординированную и гармонизированную работу.

Вице-премьер отметил важность взаимодействия с европейскими партнерами как по реализации CEPА, так и на этапе осуществления реформ исходящих из него.

В свою очередь Матернова выразила готовность работать с правительством для выявления новых направлений сотрудничества с целью максимального использования потенциала помощи ЕС.

Стороны коснулись сотрудничества Армении с Европейскими финансовыми организациями, обсудили также возможности их максимально эффективного использования. Собеседники также говорили о механизмах привлечения советников высокого уровня из государств-членов ЕС, благодаря которым, советники будут сотрудничать с правительством для воплощения в жизнь CEPA, а также в деле координации взаимодействия с донорами, оказании помощи частному сектору, чтобы последние могли воспользоваться возможностями, которые предоставляет соглашение. Дополнительно будет действовать инструмент содействия "CEPA facility", который может мобилизовать порядка 80 млн. евро для осуществления инвестиций в частный бизнес.