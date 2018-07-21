Суббота, 21 Июля 2018 12:32

АрмИнфо. Франция продолжит содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в интересах народов региона.

Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам встречи президентов Азербайджана и Франции - Ильхама Алиева и Эмманюэля Макрона в Париже 20 июля.

"Президенты обменялись мнениями по карабахскому конфликту. Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ несет особую ответственность за обеспечение долгосрочного мира в регионе. Президент Франции подчеркнул, что продолжит работать в поисках решения на основе переговоров, которое является единственным вариантом для того, чтобы положить конец этому конфликту на долгосрочной основе и в интересах всех народов региона. Президент Франции будет внимательно следить за ситуацией, и Франция вместе с российским и американским сопредседателями предпримет все инициативы, чтобы добиться прогресса в процессе урегулирования ", - отмечается в заявлении администрации главы Французской Республики, которую приводят азербайджанские СМИ.

Отметим, что АрмИнфо не удалось найти данное коммюнике на официальном сайте Елисейского дворца.